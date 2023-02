​Accueil du président Macky SALL à Saint-Louis : Ahmadou Bamba FALL déploie ses troupes - Photos

Les militants de l’Alliance Pour la République (APR) proches du directeur des constructions et des équipements du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri) ont pris d’assaut l’entrée du village de BANGO à l’occasion de la visite ce matin du président Macky SALL à Saint-Louis. Dès l’annonce de la participation du chef de l’Etat au centenaire du prytanée militaire Charles Ntchoréré, Ahmadou Bamba FALL avait sommé ses militants et sympathisants de se mobiliser pour offrir à Macky SALL un accueil chaleureux. Ces derniers, répondant à l’appel de leur leader, sont montés au poste avec pancartes et affiches, scandant l’engagement du jeune responsable politique aux côtés du maire Mansour FAYE.