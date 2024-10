​Appui à l’entrepreneuriat agricole : le projet Saluma remet un kit d’équipements numériques à l’espace Sénégal Services de Saint-Louis

Un lot de kits numériques « flight case » a été remis mardi à l’espace services de Saint-Louis par le projet Salouma soutenu par ses partenaires coopérants, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la Fondation Master Card. Cette dynamique vise à soutenir les petits producteurs agricoles et à améliorer leur accès aux marchés et aux services financiers.



La dotation composée des tablettes, de vidéos projecteurs, d’ordonnateurs, vise en renforcer l’usage des outils numériques chez les cibles. Ils leur assurent notamment une bonne connectivité et la possibilité d’accès à des contenus adaptés. Pour la première phase de ce programme, Saluma ambitionne d’enrôler 2118 jeunes, dont 78% de femmes.