​Campagne saison-sèche-chaude : 53 hectares de riz emblavés (vidéo)

Le directeur général de la SAED a bouclé jeudi une tournée de suivi de la campagne saison sèche-chaude qui tire à sa fin. Une mission qui a permis à Aboubacry SOW d'apprécier l'ampleur des cultures dans les périmètres de Rosso, de Mbagam, de Colonat, du 3PRD et la Compagnie Agricole de Saint-Louis. " Les cultures se portent bien. Si nous luttons efficacement contre les oiseaux granivores, nous pourrons obtenir d'excellents rendements", a-t-il dit. M. SOW de renseigner que 53 hectares ont été emblavés pour cette campagne dans toute la vallée". " C'est une grande première", s'est il réjoui avant d'indiquer que 46 ha de riz ont été exploitées l'année dernière. " Tout cela grâce à l'engagement des producteurs et les mesures prises par l'état dont la subvention du paddy et la disponibilité de l'engrais à temps, en qualité et qualité", a conclu le Dg de la Saed.