​Carte électorale de Saint-Louis : 162.702 électeurs, 318 bureaux de vote et 89 centres (vidéo)

Dans cet entretien avec NDARINFO, le Préfet Mariama TRAORÉ, chargée de l’organisation des élections présente la carte électorale de Saint-Louis. Le département a un potentiel électoral 162.702 électeurs. Il compte 318 bureaux de vote et 89 lieux de vote. La commune de Saint-Louis compte 118.981 électeurs, GANDON polarise 21852 et GANDIOL termine la liste avec 8928 électeurs. « Nous avons 213 bureaux et 29 lieux de vote dans la Commune de Saint-Louis », a-t-elle expliqué en indiquant que par rapport aux élections législatives de 2017, un supplément de 8 bureaux de vote bureau a été enregistré.