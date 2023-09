​Concrétisation du programme "Ubi Tey Jang Tey" : la contribution de taille de la FIDEI

La FIDEI renouvelle sa participation à l’effectivité du programme « Ubi Tey Jang Tey ». Cette année, l’association offrira des fournitures scolaires a plus de 2.6000 élèves de ses établissements associés en plus de lots de matériels didactiques et de bureaux aux équipes pédagogiques. Il s’agir des écoles de Bokhol, de Cheikh Touré, d’Alfred Dodds, d’Oumar Syr Diagne, d’Amadou Basse Sall ( Dagana) et de la maternelle FIDEI (Ndar toute. Cet élan de solidarité est encore mis en branle pour contribuer significativement au démarrage des enseignements dès le premier jour de la rentrée scolaire. « Un geste qui vient à son heure » selon l’IEF de Saint-Louis qui salue « l’engagement de l’association depuis plus d’une vingtaine d’années en faveur de l’éducation et de la santé ».