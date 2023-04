​Conférence sur le thème "Femmes et Politique" : Alioune Badara DIOP magnifie le dévouement de ses militantes (vidéo)

Balacoss à Saint-Louis a abrité hier une grande conférence religieuse organisée par les femmes de l'APR de la zone Sor Nord engagées derrière leur leader Alioune Badara DIOP, Directeur Général de l'Office des Lacs et Cours d'eaux du Sénégal (OLAC). Pour cette première édition, le thème " Femmes et Politique " a été confié à Oustaz Pape Anne de la TFM, introduit par l'imam ratib du quartier Baye Dame WADE. Sam MBOUP d'assurer l'animation devant une mobilisation qui a suscité la réjouissance au parrain.



"C'est une excellente manifestation", a confié ce dernier, satisfait de l'implication active de ses militantes. "Cette journée sera désormais institution et renouvelée à chaque mois de Ramadan. " Des enseignements forts sur la quintessence de la pratique politique ont été tirés et de la place de la femme dans la construction du pays. Le conférencier nous a clairement montré qu'on peut faire la politique sans verser dans la violence, l'invective et la manipulation", a-t-il ajouté.



Auparavant, durant la matinée, des récitals du Coran ont été tenus par une dizaine d'apprenants. Au terme des prestations, le Directeur de l'OLAC a remis des présents aux participants venus de différents coins de la ville.



La journée a été une opportunité pour les dames de magnifier les réalisations du ministre maire Amadou Mansour FAYE à Saint-Louis avant de réaffirmer leur engagement aux côtés de leur responsable Alioune Badara Diop pour un troisième mandat au président Macky SALL.