​Décès d’Amar AW : Une grosse perte pour le sport Saint-Louisien !

Nous apprenons la disparition d’Amar WADE, directeur du stade Mawade WADE, survenu ce matin dès suite d’une maladie. Un pilier du sport Saint-Louisien tire sa révérence après avoir brillé par son engagement. En plus de sa présence sur le mouvement Navétane et son implication dans la gestion de la Linguère de Saint-Louis, Amar AW avait fortement soutenu le judo de la ville.



Il occupait, à ce titre, la fonction de président d’organisation du tournoi de judo de Saint-Louis. « C’est Mbaye BOYE qui nous l’avait recommandait. Depuis, il faisait preuve d’une grande disponibilité », témoigne Khalifa MBENGUE, joint par NDARINFO.



Saint-Louis perd un homme d’un calme olympien, d’une sérénité remarquable dans un mois symbolique et à une journée de la station d’Arafat. Nous prions Allah de le couvrir de sa miséricorde infinie. NDARINFO présente ses sincères condoléances à son épouse Mme Coumba Badiane AW, à sa famille et à toute la ville.