​Décès de Khaled BERDIJ : une grosse perte pour le secteur de l'agrobusiness

Nous apprenons la disparition Khaled BERDIJ, survenu au Maroc. L’ancien Directeur de production des Grands Domaines du Sénégal (GDS) est écrit par ses anciens collaborateurs comme « un travailleur infatigable, engagé et dévoue ».



Il est l’un des pionniers de cette entreprise évoluant dans le domaine de l’agrobusiness et y a laissé ses empreintes. Ndarinfo présente ses condoléances à sa famille, ses collègues et prie pour le repos de son âme au paradis.

