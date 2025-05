Nous avons appris avec tristesse le décès de l’Imam ratib de Guet-Ndar, El Hadj Ousseynou Sène, survenu ce lundi 12 mai, des suites d’une longue maladie.



Il était également président de l’association "Barack-bi" et reconnu pour son rôle de rassembleur, son engagement religieux profond et son attachement à l’unité de la communauté.



Ndarinfo présente ses sincères condoléances à sa famille, à la population de la Langue de Barbarie, ainsi qu’à l’ensemble des fidèles de Saint-Louis.



🕯️ Qu’Allah l’accueille en Son Paradis et apaise les cœurs de ceux qu’il laisse derrière lui.