​Éducation : le CEM Amadou Fara MBODJ maintient le cap de l’excellence (vidéo)

Grande communion des apprenants du CEM Amadou Fara MBODJ, de l’équipe pédagogique et des parents à l’occasion de la deuxième édition de la journée de l’excellence de cette école célébrée hier en présence d’autorités éducatives et de notabilités de la ville.



C’est une empreinte du principal Abdoulaye NDIAYE qui, en plus d’assurer le bon déroulement des enseignements apprentissages, tient à créer un sentiment d’émulation au sein des élèves.



À l’occasion de cette journée, les meilleurs ont été honorés devant l’assistance. Une communication sur les violences en milieu scolaire a été également tenue.



En 2022, l’institution d’excellence avait brillé avec un taux de réussite de 99,13 % au BFEM. Une performance obtenue grâce au volontarisme de la communauté éducative. Avec l’engagement renouvelé et le dévouement des parties prenantes pour le rayonnement de l’école, une note de 100/100 est attendue cette année.