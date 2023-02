​Enjeux de la cohabitation au sein de l’hémicycle : l’UGB de Saint-Louis pose le débat (vidéo)

Le département de droit public de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis s’est livré à regards croisés sur le chamboulement de l’échiquier politique et la cohabitation notée au sein de l’Assemblée nationale. Des échanges auxquels plusieurs acteurs politiques ont pris part à côté de juristes de renom. L'objectif, selon les organisateurs, est d'élucider les nouveaux rapports qui peuvent naître entre le pouvoir exécutif et législatif avec ce nouveau schéma inédit marqué par moult interprétations et controverses. À travers cette démarche, L’UGB s’offre une grande occasion de renseigner les parlementaires sur ce que doivent être leur mission dans ce cas de figure.