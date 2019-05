​GANDON : les hommages du Conseil municipal au maire Khoudia MBAYE (vidéo)

>>> Voici l'extrait en vidéo ...

Profitant de la session ordinaire du Conseil municipal de GANDON qui s’est ouverte, ce matin, les élus ont rendu de vibrants hommages au maire Khoudia MBAYE suite à la formation du nouveau gouvernement.La note lue par l’adjoint Khalidou BA magnifie les « efforts consentis, la compétence, la diligence et le savoir-faire » qui ont conduit aux résultats obtenus dans cette localité. L'engagement de l'édile en faveur de son pays au cours de son séjour dans deux ministères, a été salué par ses homologues.L’équipe a exprimé « sa fierté et son bonheur d’avoir dans sa commune une citoyenne d’une telle valeur », en lui adressant ses félicitations et ses encouragements.