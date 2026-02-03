Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

​Immigration clandestine : "Le numéro vert a montré ses limites, il faut impliquer le ministère des Pêches", confie Mamadou Lamine Diop

Mardi 3 Février 2026

Le Mouvement AND DEFAR SUNU GOX a adressé une lettre ouverte au Président Bassirou Diomaye Faye sur le phénomène alarmant de l'immigration clandestine. Dans cet entretien exclusif accordé à NDARINFO, Mamadou Lamine Diop, président du mouvement citoyen, livre un diagnostic sans complaisance et des propositions concrètes pour enrayer ce fléau qui continue d'endeuiller des milliers de familles sénégalaises.


​Immigration clandestine : "Le numéro vert a montré ses limites, il faut impliquer le ministère des Pêches", confie Mamadou Lamine Diop
NDARINFO : Votre mouvement tire la sonnette d'alarme dans une lettre ouverte adressée au Président de la République. Quel est votre constat sur l'ampleur actuelle de l'immigration clandestine et sur l'efficacité du dispositif mis en place, notamment le numéro vert annoncé après le chavirement de Mbour ?

Mamadou Lamine Diop : Depuis 2024, l'immigration clandestine a atteint un niveau particulièrement préoccupant. Ce fléau endeuille de nombreuses familles sénégalaises et coûte la vie à des milliers de jeunes qui constituent pourtant les forces vives indispensables au développement économique, social et culturel de notre pays. Chaque départ clandestin représente à la fois une tragédie humaine et une perte irréversible de compétences, d'énergie et d'espoir pour la Nation.

Après le tragique chavirement de Mbour, le Président avait annoncé la mise en place d'un numéro vert destiné à la dénonciation des réseaux d'immigration clandestine. Cette initiative avait suscité un réel espoir auprès des populations. Cependant, de nombreux acteurs et techniciens du secteur des pêches ont rapidement exprimé des réserves quant à la pertinence et à l'efficacité réelle de cette mesure. Le temps a malheureusement confirmé ses limites sur le terrain.

Il apparaît aujourd'hui clairement que le ministère de l'Intérieur, à lui seul, ne peut gérer efficacement un phénomène aussi complexe, transversal et enraciné dans des réalités économiques et sociales spécifiques. L'immigration clandestine ne peut être abordée uniquement sous l'angle sécuritaire. Elle est avant tout l'expression d'un malaise socio-économique profond, marqué par le manque d'emplois décents, l'absence de perspectives locales crédibles et la faible valorisation des potentialités économiques des territoires.

NDARINFO : Dans votre lettre, vous pointez du doigt la gouvernance du ministère des Pêches. Pourquoi ce département est-il si central dans la lutte contre l'immigration clandestine ? Et quels dysfonctionnements identifiez-vous concrètement ?

Mamadou Lamine Diop : L'immigration clandestine est étroitement liée au secteur de la pêche. Il faut le dire clairement : ce sont les capitaines de pirogues artisanales qui assurent la conduite des embarcations utilisées pour ces traversées dangereuses. Le carburant subventionné par l'État à travers le ministère des Pêches est parfois détourné de sa finalité initiale pour alimenter ces départs clandestins.

Il devient donc indispensable de revoir en profondeur ce dispositif, en associant pleinement le ministère des Pêches et de l'Économie maritime à la conception et à la mise en œuvre de solutions concrètes et opérationnelles. Une approche intégrée permettrait de transformer ce mécanisme en un véritable outil de lutte contre les réseaux criminels et de prévention des départs irréguliers, tout en renforçant la surveillance et la sécurité dans le secteur de la pêche.

Sans remettre en cause la vision portée par le Président de la République, il apparaît de plus en plus évident que la méthode de gouvernance actuelle du département en charge des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires pose un sérieux problème politique et stratégique. Un problème aussi sensible ne peut être géré durablement que par des responsables maîtrisant les réalités du terrain et disposant d'une expertise technique avérée.

Un secteur aussi vital pour la stabilité sociale et économique du pays ne peut être administré efficacement sans une réelle valorisation du capital humain, sans un dialogue structuré, permanent et inclusif avec les acteurs, sans un appui solide sur la science et l'expertise nationale, et sans le respect des équilibres sociaux et territoriaux. Il est essentiel de faire preuve de lucidité : toute incompétence dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de notre coalition aura inévitablement des conséquences sur l'ensemble des camarades et sur la crédibilité même de notre projet politique.

NDARINFO : Au-delà du diagnostic, quelles solutions concrètes et rapidement applicables proposez-vous au gouvernement pour enrayer ce phénomène ? Et quel message adressez-vous directement à la jeunesse sénégalaise tentée par l'aventure ?

Mamadou Lamine Diop : Le secteur des pêches et de l'économie maritime constitue une solution concrète, accessible et rapidement mobilisable, en particulier dans les zones côtières qui concentrent l'essentiel des départs clandestins. La structuration de la pêche artisanale et la modernisation des outils de production sont susceptibles d'apporter des réponses durables et efficaces à ce phénomène.

Une impulsion politique forte, traduite par des orientations claires et des actions coordonnées entre les ministères concernés, Intérieur, Pêches, Économie maritime, permettrait d'apporter des réponses rapides et visibles sur le terrain, en parfaite cohérence avec les attentes légitimes des populations.

Nous appelons également à une évaluation politique et technique urgente de la gouvernance du secteur de la pêche. Force est de constater que les engagements politiques forts portés par notre projet commun peinent encore à se traduire en actions concrètes, visibles et mesurables sur le terrain.

À la jeunesse sénégalaise, nous disons ceci : votre pays a besoin de vous ici, maintenant. Vous êtes les forces vives de la Nation. La jeunesse n'attend plus des discours, mais des actes forts, courageux et cohérents avec les idéaux qui ont fondé le combat du Président Diomaye Faye. Lutter efficacement contre l'immigration clandestine, c'est sauver des vies humaines, préserver notre capital humain et garantir un avenir digne et prospère à notre pays.

Le Mouvement AND DEFAR SUNU GOX réaffirme son entière disponibilité à contribuer, aux côtés de l'État, à toute initiative allant dans le sens de solutions durables, inclusives et ancrées dans les réalités locales. Pour la jeunesse, pour la dignité, pour le Sénégal.

Propos recueillis par AMD
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

​Immigration clandestine : "Le numéro vert a montré ses limites, il faut impliquer le ministère des Pêches", confie Mamadou Lamine Diop

03/02/2026

ANACIM alerte houle dangereuse 2,5 mètres sur Saint-Louis et Cayar jeudi 5 février

03/02/2026

Amadou Ba et Oumar Sarr actent convergences pour front commun d'opposition au Sénégal

02/02/2026

AIBD enregistre hausse de 0,46% du trafic passagers en 2025 avec 2,94 millions

02/02/2026

Diomaye quitte Dakar pour deux jours au Congo-Brazzaville

02/02/2026

Il y a 164 ans : création sept arrondissements et signature traités Cayor-Ndiambour

02/02/2026