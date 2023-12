​Insertion des diplômés : à l’UGB, un taux "très satisfaisant" pour le département LEA

Le département Langues Étrangères Appliquées (LEA) a organisé samedi la deuxième édition de sa journée de l’insertion au profit des étudiants en master 2 et ceux de la licence 3. Des moments de partages et d'échanges d’expériences autour des parcours et trajectoires d'anciens qui vont servir d’éléments d’inspiration pour leurs cadettes et cadets.



Cette année, c’est Philippe Ndiaga BA, le directeur de la réglementation du tourisme au Ministère du Tourisme et des Loisirs du Sénégal qui a été choisi comme parrain du conclave axé sur la thématique « Les Langues, outils d’insertion professionnelle ».



Le chef du département de LEA, a salué la marque de reconnaissance exprimé par les alumni à l’endroit de leur ancien département, en réitérant le crédo de la direction de poursuivre le cheminement vers l’excellence. « Nous avons un taux d’insertion très satisfaisant », a renseigné Aboubacry KÉBÉ.



« Plus de 80 % de nos étudiants sont insérés grâce aux programmes de formation », a-t-il ajouté en indiquant que la plateforme des anciens forme aujourd’hui un réseau de plus de 400 membres.