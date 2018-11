​L’incubateur de l’UGB veut booster l’employabilité (vidéo)

Dans sa volonté d’appuyer la formation et l’insertion des étudiants, l’incubateur de l’Université Gaston berger de Saint-Louis s’engage dans la promotion de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprise. Une vision soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)



Suivant cette dynamique, un concours interuniversitaire sur les énergies renouvelables a été lancé. Au terme d’une sélection rigoureuse, les soumissions les plus pertinentes ont été appuyées par le Programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (PESEREE) de la coopération allemande (GIZ).



Quatre lauréats seront pris en charge par l’incubateur au terme de l’exercice. Du matériel sera remis aux récipiendaires pour leur permettre de lancer leur business.



Cette initiative traduit l’engagement de l’incubateur de l’UGB à jouer pleinement son rôle dans la l’employabilité en formant, en encadrant et en accompagnant les futurs entrepreneurs.