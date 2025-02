​Le Gouvernement projette de former 700.000 jeunes d’ici 5 ans, selon Moustapha Ndieck Sarre, en tournée à Saint-Louis

Dans le cadre d’une tournée nationale visant à redynamiser la formation professionnelle au Sénégal, le ministre de la Formation professionnelle et technique, a effectué hier vendredi une visite à Saint-Louis. Il s’est rendu au lycée technique André Peytavin ainsi que plusieurs institutions de formation professionnelle, dont le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme implanté dans la Commune de Gandon.



« Des objectifs extrêmement importants sont assignés à ce sous-secteur de la formation professionnelle, car en cinq ans nous devons former 700 000 jeunes techniciens et, sur une période de 25 ans, 5 millions de techniciens », a déclaré Moustapha Ndieck Sarre.



Il a souligné, en marge de sa visite, la place importante des lycées techniques et des centres de formation professionnelle dans l’instauration des pôles territoriaux, en faisant part de la volonté de l’État de créer de nouveaux lycées techniques et centres d’excellence pour renforcer les capacités de formation à l’échelle nationale.



« Nous devons inverser la tendance. La formation professionnelle doit redoubler d’efforts, car pour fournir à l’économie nationale des jeunes véritablement opérationnels, il est essentiel de faire de la formation professionnelle, un pilier central de l’éducation », a-t-il ajouté.