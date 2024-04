​Lutte contre les dégâts des rongeurs : ouverture d'un atelier de formation à l'intention des agriculteurs africains

Un colloque international sur l’Introduction à la Gestion Écologique des Rongeurs au Niveau Communautaire dans les Systèmes Agricoles Irrigués s’est ouvert lundi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Un conclave de 15 jours (du 22 avril au 4 mars 2024) au cours duquel des participants du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et du Niger seront formés sur la gestion des rongeurs, ravageurs de cultures, de stocks et réservoirs de maladies transmissibles à l'homme.



Pour cette initiative venue à son heure au vu des importants ravages qu’occasionnent les rongeurs sur les périmètres agricoles, des expertises diverses du Sénégal, du Mali, du Niger, du Kenya, de l'Éthiopie, des Pays-Bas et de la France sont mises en contribution pour renforcer les compétences d’acteurs étatiques et de producteurs sur ces thématiques.



Il faut noter que la tenue de cette session de haut niveau est le fruit d’un partenariat entre l'Institut de recherche pour le développement (IRD), de l’UGB de Saint-Louis, de MetaMéta Research, de l'Institut d'Économie Rurale du Mali, de l'Université Abdou Moumouni du Niger, de la Direction de Protection des Végétaux (DPV) du Sénégal, du Nuffic et du Green Rat Control basés aux Pays-Bas, de SLU en Suède et de Mekelle University en Éthiopie.



Suivez les réactions de Khalilou BA, spécialiste des rongeurs africains et d’Assa BALAYARA, membre de la DPV, recueillies en marge de la cérémonie d’ouverture officielle.