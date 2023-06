​MAARIF/SAINT-LOUIS : l’année académique bouclée en apothéose (vidéo)

L’école Maarif de Saint-Louis a célébré comme à sa accoutumée la fin de l’année académique à travers des prestations culturelle et ludiques. Une occasion pour les élèves de communier avec l’équipe pédagogique après neuf mois d’études et de dur labeur. Les parents d’apprenants se sont mobilisés à cette occasion en présidence du gouverneur de la région de Saint-Louis. Cette année, la commémoration a été axée sur le thème de la Solidarité. Un point qui, pour le coordonnateur de l’école, magnifie la fraternité entre le Sénégal et la Turquie. Un appel à la concorde sociale, au dialogue et à la cohésion, a été lancé pour associer la paix et le bon vivre-ensemble.