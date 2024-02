​Mansour FAYE : « Ce que nous demandons aux militants »

Le comité électoral départemental de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) de Saint-Louis s’est réuni hier dimanche en assemblée générale pour partager sur les développements relatifs au rejet du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Une mesure qui annule le projet de rallonge de la durée du mandat du président de la République jusqu’en décembre 2024.



À Saint-Louis, BYY se dit prête à aller aux urnes, derrière son candidat Amadou BA. Mansour FAYE a demandé les militants « à être à l’écoute du président Macky Sall » et « de ne pas se fier aux vents de manipulation en cours ».



« Nous devons nous remobiliser, serrer les rangs pour aller au combat. Au vu de l’engagement des jeunes et des femmes, nous ne pouvons qu’être rassurés », a laissé entendre le maire de Saint-Louis devant les responsables de Mpal, Gandon, Fass-Ngom et Gandiol.