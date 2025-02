​Morts d’Alpha Yoro TOUNKARA et de Prosper Clédor SENGHOR : PASTEF/UGB revit le cauchemar et réclame justice

La coordination du PASTEF (Patriotes du Sénégal pour l’Emergence) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a tenu une journée de commémoration en hommage à Alpha Yoro Tounkoura et Prosper Clédor SENGHOR, tragiquement décédés lors des violents affrontements survenus en février 2024 avec les forces de l’ordre.



Cet événement, marqué par une cérémonie de prières, a vu la participation active de la Jeunesse Patriotique de Saint-Louis (JPS).



« Il faut que justice soit faite. Des familles sont toujours en larmes », a déclaré Fallou SARR, le porte-parole de PASTEF/UGB, soulignant le devoir moral de leur coordination de se souvenir des sacrifices de ces deux « martyrs ».



Il a reconnu les efforts déployés par le gouvernement pour indemniser les familles des victimes, mais a insisté sur la nécessité d’’élucider les circonstances du décès de leurs camarades. « Nous voulons que justice soit faite et que les commanditaires soient arrêtés », a-t-il précisé, réclamant également l’abrogation de la loi d’amnistie.



« Nous étions descendus dans la rue pour dénoncer l’injustice. De la même manière, nous occuperons la route nationale pour obtenir gain de cause. Nous ne souhaitons pas en arriver là », a-t-il ajouté