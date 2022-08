​Mpal réceptionne une nouvelle ambulance – vidéo

Le maire de la Commune de Mpal a réceptionné jeudi une nouvelle ambulance offerte par la Fondation Servir le Sénégal dans le cadre de ses œuvres sociales. Ce véhicule vient renforcer le dispositif de transport des patients déjà en service. Mor Guèye GAYE s’est fortement réjoui de cette dotation et s’engage à accompagner davantage le secteur sanitaire local conformément à ses prérogatives et compétences transférées. Il a saisi l’occasion pour inviter les filles et filles de la localité à s’unir autour de l’essentiel et à ranger les querelles politiques des élections. « Cette page est maintenant tournée. Nous devons tous nous joindre les mains et travailler pour l’essor de notre cité », a-t-il ajouté.