​Ngor - L’adjoint au maire contredit Antoine Diome : « la fille a reçu une balle, puis les sapeurs l’ont mise dans un drap et… »

Des affrontements violents ont eu lieu à Ngor hier jusque tard dans la soirée. Selon les habitants de Ngor, des balles réelles ont été tirées par les forces de l’ordre et un mort a été annoncé et plusieurs blessés. Sur les réseaux sociaux, plusieurs images circulent, montrant des blessures graves par balles, suite aux affrontements.



Mais après ces faits, Antoine Diome a publié un communiqué, déclarant que la jeune fille déclarée morte n’a pas été touchée par une balle, mais par l’hélice d’une pirogue. Ce que Souleye Mbengue, interrogé hier par nos confrères de Pressafrik, avait contredit.



En effet, l’adjoint au maire de Ngor a informé que des balles réelles ont été tirées sur des manifestants et qu’une fille a été touchée par balle et est tombée sur les lieux d’affrontements. Elle a ensuite été enveloppée d’un drap blanc par les Sapeurs-pompiers avant d’être évacuée à l’hôtel Ngor Diarama, avait-il ajouté. C’est la dernière fois que la jeune dame a été vue avant l’annonce de sa mort.



Une révélation qui contredit donc le ministre de l’Intérieur.