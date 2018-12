​PARC DU DJOUDJ : 2 braconniers arrêtés avec 7 pirogues, 42 filets de pêche saisis et brûlés (vidéo)

Les opérations de lutte contre les activités de braconnage sur le Parc National des Oiseaux du Djoudj(PNOD)lancé depuis le 17 décembre 2018, ont donné des résultats probants. Les interventions ont en effet permis de mettre la main sur deux personnes surprises en train de mettre cet écosystème en danger. Deux pirogues ont été saisies et 42 filets brulés.



Depuis son installation, le commandant Mallé GUEYE s’est engagé à renforcer la sécurité de cette biosphère richesse, classée dans la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. En marge des actions musclées sur le terrain, une campagne de sensibilisation est déroulée par les agents et les écoguides auprès des villages environnants.



« Aujourd’hui, la divagation du bétail, les rejets des effluents agricoles et la pêche constituent les principales menacent qui pèsent sur la faune et la flore », a renseigné le commandant GUEYE qui rappelle que « des zones de pêche ont été offertes aux pêcheurs locaux dans le Lampsar et le Diar ».



« Nous invitons les populations riveraines à conserver ce bijou qui reçoit chaque année plus de 12.000 visiteurs », a insisté le Commandant GUEYE.