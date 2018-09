​PROTECTION DE L’ENFANCE : Plan et Bridge Kids outillent les Jeunes Leaders de Saint-Louis (vidéo)

Un camp de formation à l’attention du Forum Régional des Jeunes Leaders (FORJEL), organisé par Plan International en collaboration avec Bridge Kids, a été bouclé, hier en présence d’autorités éducatives et politiques de la ville.



Du 05 au 15 septembre 2018, les jeunes ont été formés à la prise de parole en public, à l’écoute, à la dynamique de groupe. Des sessions ont également porté sur la discipline organisationnelle, les TIC et le plaidoyer.



Le FORJEL qui, pour cette année a choisi comme thème « d’apprendre, de décider, de diriger et de s’épanouir », a magnifié l’organisation de ce camp. « Nous sommes maintenant capables de porter la voix des sans-voix et plaidoyer les droits des enfants devant les autorités », a déclaré leur secrétaire général au sortir de ce séminaire.



« Nous avons acquis les choses les plus difficiles », a-t-il dit, en évoquant « l’exercice du plaidoyer, la prise de décision et l’acceptation de l’autre ».



Les représentants de Plan et de Bridge Kids ont salué la précieuse collaboration entre leurs deux organisations qui a permis aux enfants de bénéficier de cette formation, en faisant de leur volonté commune de renforcer ce partenariat.



