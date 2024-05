​Plus de quatre mois sans salaires : les agents du FERA/Saint-Louis étalent leur misère

Les agents du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA) de Saint-Louis risquent de passer une célébration une Tabaski amère. « Nous avons passé une Korité désagréable avec l’impossibilité de recevoir notre dû. Le même scénario risque de se produire si les nouvelles autorités ne nous viennent pas en aide », a crié ce matin leur porte-parole à l’occasion d’un sit-in tenu.



« Certains agents n’ont pas reçu leurs salaires depuis 4 mois et d’autres depuis 6 mois alors que les contrats sont arrivés à leur échéance. Des pères de familles qui ont refusé de sombrer dans la facilité ont rejoint ce projet, bravant la poussière et le soleil pour nourrir leurs familles », a-t-elle dit. « Il est inconcevable qu’ils soient privés de leurs émoluments. C’est inhumain », a-t-elle ajouté.



Son collègue hausse le ton et réclame le paiement « immédiat » de leurs salaires. « Nous avons mené notre mission convenablement. Il est du ressort des responsables du FERA de nous remettre notre argent. Nous ne badinons pas avec ça », a-t-il pesté, vif de colère.