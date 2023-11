​Pourméra DIOP : " pourquoi la présidence de la fédération urbaine du PDS me revient "

La responsable libérale brise le silence devant les remous sur la présidence de la fédération urbaine et départementale du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) à Saint-Louis. " Je suis à la tête de l'instance parce que simplement, j'ai obtenu plus de sections lors de l'assemblée générale. C'est une posture qui me revient de droit, en toute transparence", a indiqué Pourméra DIOP dans cet entretien.



" C'est le fruit d'un travail de longue haleine que nous avons mené sur le terrain. C'est la consécration de plusieurs années d'efforts", a-t-elle ajouté dans cet entretien vidéo où elle repasse les soubassements de son engagement politique aux côtés du président Abdoulaye Wade.



" Nous avons hérité de notre mentor le sens du combat. À ce titre, nous ne laisserons aucune personne arracher de nos mains un titre que nous avons remporté" , a laissé entendre Mme DIOP depuis les Usa.



>>> Suivez l'intégralité de la vidéo ...