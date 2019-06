​Promotion de l’excellence : Les GDS préparent leur fête pour les meilleurs élèves de sa zone (vidéo)

En prélude à sa traditionnelle journée de l’excellence prévue au mois de juillet, les Grands Domaines du Sénégal (GDS) ont organisé, ce matin, un concours mettant en lice les meilleurs élèves de sa zone à l’école de Ndiawdoune. Le test déroulé avec l’assistance de l’Inspection d’Académie (IEF) de Saint-Louis devra permettre de sélectionner de la crème des 13 écoles ciblées. Ces derniers seront honorés lors de la grande communion pédagogique à laquelle d’importantes autorités politiques, administratives et coutumières sont attendues.



Cette année, l’entreprise a engagé une innovation majeure en intégrant un concours « miss mathématiques » dans cette compétition pédagogique. Une manière pour elle de renforcer la notion genre et la scolarisation des filles.



Oumar Cheikh Tidjane SARR, le représentant de l’IEF a salué la générosité constante des GDS matérialisée dans la promotion de l’excellence et le soutien à l’école. Il a insisté sur les importants bénéfices que les établissements riverains tirent de sa Responsabilité sociale d’entreprise (RSE).



Il exprimé le souhait que la collaboration entre la filiale de la Compagnie fruitière et l’académie et l’Enterprise, se pérennise.



Le président de l’Union des Comités de Gestion des Écoles (GDS) da la zone a salué les actions menées par les GDS en faveur de l’éducation. Abiboulaye KANE a évoqué les offres de fournitures scolaires et de matériels didactiques qu’ils organisent en début des années scolaires.