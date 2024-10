​SETAL SUÑU ECOLE : une mobilisation communautaire nettoie la Maternité de Ngallèle

Le délégué de Ngallèle Nord, les membres du conseil de quartier et les associations de jeunesse se sont mobilisés samedi dans un élan citoyen pour nettoyer la cour et les salles de classe de la maternité. Cette activité est une réponse à l’invite du président de la République Bassirou Diomaye FAYE qui a appelé les forces vives de la Nation a participé à l’opération « Setal Suñu école » lancée à Mbour.



Le coordonnateur régional de la Petite Enfance et de la Case des Touts Petits s’est réjoui de cet engagement communautaire exprimé au bénéfice de l’institution.



« C’est un exemple à offrir aux autres écoles. Les autres communautés doivent s’en inspirer », a dit Iba DIAW qui a salué le dynamisme de l’équipe pédagogique et du comité de gestion ».



« La petite enfance est une couche vulnérable qui doit être soutenue. Si nous voulons avoir un capital humain de qualité, nous devons investir dans la petite enfance », a-t-il ajouté.