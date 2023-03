​SUP DECO/Saint-Louis : immersion pratique des étudiants sur la gestion du portefeuille (vidéo)

Le campus Saint-Louisien du groupe Sup Deco Dakar a proposé vendredi à ses étudiants une session interactive sur la gestion du portefeuille. La tenue de cette conférence animée en ligne et en présentielle par le docteur Mbodja Mougoué, professeur Titulaire de Finances et Coordonnateur du Programme Doctoral en Finances au Wayne State University (Michigan - Usa) vise à imprégner les apprenants sur les différentes tâches liées à la supervision la gestion quotidienne des fonds communs de placement, tout en prospectant assidûment les marchés et les entreprises afin de repérer les meilleurs placements possibles. Pour Ndiaga DIOP, le directeur de Sup Deco Saint-Louis, cette activité s'incrit dans la dynamique de mettre les étudiants en phase avec les normes internationales que requiert ce domaine. « Nous ne nous limitons pas à donner des cours théoriques. Nous donnons également à nos futurs diplômés l’occasion de confronter la théorie et la pratique », a-t-il dit. Il s’est réjoui de l’engouement suscité par l’organisation de cette communication auprès des étudiants et la richesse des connaissances partagées par le professeur Mougoué.