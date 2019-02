​Saint-Louis - EL Hadji Issa SALL pilonne le régime : "ils ont a hypothéqué le peuple" ( vidéo)

Issa SALL a déploré les crises répétées qui secouent le système éducatif, en indiquant qu’elles résultent du fait que les autorités envoient leurs fils étudier en Europe.



« Eux-mêmes, lorsqu’ils leur font bilan sanitaire, ils s’envolent vers l’occident », a-t-il révélé. « Nous devons croire en nous même et à nos propres compétences », a déclaré le candidat à la présidentielle. Déplorant ce complexe, Macky SALL et son équipe « ont hypothèque les terres, les ressources de la mer et le peuple tout entier ». « Ce sont les mêmes entreprises françaises à Paris que vous trouvez à Dakar », a déploré M. SALL.



Serigne Mansour DJAMIL, le président de Bess du Niakk avait pris part au meeting. Il a réaffirmé son soutien au candidat du PUR et prié pour sa victoire au soir du 24 février 2019.