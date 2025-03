​Saint-Louis : Les vendeurs de tissus et les tailleurs au rythme de la préparation de la fête de Korité

À Saint-Louis, à l’approche de la fête de la Korité, l’effervescence monte progressivement dans les marchés. Si les vendeurs de tissus et les tailleurs ne constatent pas encore un afflux massif de clients au marché Ndar Toute, les commerçants notent une forte demande pour les chaussures et le prêt-à-porter pour enfants. Entre dernières retouches et choix des tenues, les préparatifs battent leur plein en attendant le grand rush des derniers jours. Reportage