​Saint-Louis : des élèves de l’Institut Jeanne-d’Arc appuient la Goutte de Lait de Santhiaba.

Des élèves de l’Institut Jeanne-d’Arc de Dakar ont remis jeudi divers dons usuels, denrées alimentaires et de jeux au jardin d’enfants de la Goutte de Lait de Ndar-Toute (Santhiaba). Sensibilisés par leur professeur d’histoire et de géographie sur le rôle social de cette institution, les lycéens, convaincus de la pertinence du projet, avaient alors entamé depuis juste deux semaines, une collecte auprès de leurs parents, amis et voisins



Du sucre, du blé, du lait, du mil, des couches de bébé et des jeux ont été reçus et mis à la disposition des petits pensionnaires.



Ne s’arrêtant pas à cette belle œuvre généreuse, les élèves ont participé volontairement au revêtement de la devanture. Une occasion pour eux d’engranger quelques connaissances sur le pavage des rues.



La direction de la Goutte s'est félicitée de cette action solidaire en priant pour qu'aucun obstacle n'entrave le devenir de ces bonnes volontés et bienfaiteurs en herbe.