​Saint-Louis : la rancœur empoisonne la jeunesse "aperiste"

Ça vole bas au sein de la jeunesse "aperiste" de Saint-Louis. Chacun prêchant le leadership de son mentor, ils se livrent à des des insulte et des injures les plus sales. Certains vont jusqu'à proférer des menaces d'atteinte aux personnes physiques de leurs camarades. Les responsables, silencieux, font semblant d'ignorer le danger. Souvent, ils s'emploient à se vanter de l'énergie débordante de gueux déchaînés qui les accompagnent. La rancœur s'est affirmée de manière violente à l'approche des législatives. Ainsi, ne pouvant contenir les attaques dont il est la cible, un jeune leader a déposé une plainte contre une de ses camarades de parti. Cette dernière a été convoquée dimanche à la gendarmerie.



À la jeunesse de se réveiller ...



La pratique politique à Saint-Louis n'avait jamais connu autant de haine, d'animosité et de bassesse. Elle s'est toujours faite avec respect de l'autre et considération, même entre camps adverses. La confrontation des idées, la critique de l'option politique n'avait jamais atteint un tel degré de violence dans le verbe. Ce, jusqu'à ce que débarquent des politiciens d'un autre âge, très mal formé. Cette jeunesse, embrigadée dans ce sombre tourbillon, ne se rend pas compte que le leader qui les encourage dans cette voie, garde lui, dehors, son calme et sa sérénité. Il fait pourtant preuve de discipline et d'éducation devant le public.





