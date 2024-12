​Saint-Louis : une sociologue rappelle l’influence de la nutrition sur l’intelligence des enfants

La présidente de la fondation « Racines d’enfance » a insisté jeudi sur la nécessité de renforcer la prise eh charge de la question de la nutrition dans les structures éducatives préscolaires.



« La nutrition est un élément important. Se nourrir, c’est grandir. Cela permet d’alimenter son cerveau et d’accéder à un enseignement de qualité », a expliqué Patricia Perpitch Mowbray.



« Beaucoup de choses se jouent avec l’âge de 6 ans », a rappelé Mme Mowbray qui évoque l’importante d’opter pour une démarche « holistique » dans la manière d’accompagner les enfants.



Patricia Perpitch Mowbray s’exprimait ce matin en marge d’une cérémonie officielle de remise de lots de manuel de lecture intitulé « Les premiers pas vers la nutrition de Fatou et Babacar » aux écoles des écoles dans la zone de Ndiawdoune, en présence du secrétaire général de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) du département de Saint-Louis Al Ousseynou Kâ et de l’adjoint au maire de la Commune de Gandon Ndiaye Diop.



Une initiative que sa fondation a menée en collaboration avec la Compagnie fruitière de Marseille connue pour ses actions solidaires en faveur des établissements scolaires de la zone d’implantation des Grands Domaines du Sénégal (Gds).



La présidente de Racines d’enfance a magnifié l’engagement des équipes pédagogiques .



« Ils (les enseignants) ont désormais cet outil entre leurs mains. Il va permettre aux enfants d’accéder à cette problématique de la nutrition qui les concerne directement et qui interpelle leur avenir. Il n’y a pas de développement sans éducation », a-t-elle conclu.



Suivez les réactions des parties prenantes à la cérémonie.