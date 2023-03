​Tri et valorisation des déchets : les étudiants de l’UGB sensibilisés (vidéo)

En collaboration avec le collectif "UGB Verte", l’association « zéro déchet » a mené une activité de sensibilisation sur l’importance du tri et de la valorisation. Un stand a été dressé non loin des restaurants universitaires pour informer les Sanarois sur les alternatives contre la pollution plastique et les meilleures attitudes écologiques à adopter pour préserver l’environnement. Au terme des rencontres interpersonnelles tenues le matin, les « ambassadeurs zéro déchet » de l’UGB ont formés le soir dans la case culturelle du campus. Ceux-ci seront les porte-flambeau du combat citoyen mené par l’association.