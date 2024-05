​UGB : Une randonnée sportive au cœur du patrimoine de l’île de Saint-Louis

À l’initiative de la direction des activités sportives et culturelles de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, une randonnée pédestre de découverte des pans du patrimoine de l’île de Saint-Louis a été organisé hier mercredi.



Des associations d’étudiants et des membres du personnel administratif technique et de service (PATS) se sont mobilisées à l’occasion de cette marche sportive présidée par le recteur Magatte NDIAYE.



Ce dernier s’est réjoui de la mise en relation entre le sport et la découverte touristique trouvée à travers cette initiative qui va permettre aux étudiants de découvrir la ville tricentenaire, classée au patrimoine mondiale par l’Unesco.





Le recteur a annoncé dans la foulée l’organisation d’une activité au mois de juin avec à l’appui de la Fondation Master Card. Il a, en outre, a évoqué l’organisation prochaine d’une journée culturelle au sein de l’Université. Une occasion pour la communauté de découvrir, entre autres entités artistiques de l’UGB, la troupe théâtrale du département de Français de l’UFR.



