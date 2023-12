​UGB : graduation pour 129 nouveaux diplômés en sciences économiques et de gestion

Les diplômés en Licence et Master de l’UFR des Sciences Économiques et de Gestion pour la promotion 2021-2022 ont reçu leurs parchemins, samedi, à l’occasion d’une cérémonie empreinte d’émotions et de solennité. Au total, 129 récipiendaires ont été honorés devant leurs paires, parents et proches. A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu à l’enseignant-chercheur Malick THOMAS, arraché à l’affection de la communauté universitaire de Saint-Louis et particulièrement de l'UFR SEG. Abdoul Aziz NDIAYE, le directeur de ce département s’est rappelé d’un « collègue qui a participé à l’essor de ce département et qui a tant donné à l’UGB depuis son engagement en 1995 ».