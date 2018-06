​Universités - l’intersyndicale disqualifie Mary Teuw NIANE et décrète la paralysie du système

« Chaque fois qu’il nous convoque, c’est pour nous faire des propositions inacceptables. Nous pensions que devant les nombreuses difficultés auxquelles les universités font face, Mary Teuw NIANE adopterait une autre démarche que de soulever de nouvelles tensions », a crié Masseck NGOM, membre de l’intersyndicale.



« Il provoque les travailleurs parce qu’il remet en cause des revendications légitimes », a-t-il dit.



Poursuivant, M. NGOM indique « nous nous étions accordés sur un certain nombre de points lors d’un séminaire de quatre jours à Saly. Par la suite, il nous a convoqué à Dakar pour faire table rase des acquis. Nous avons l’impression qu’il veut perturber les universités », a déclaré M. NGOM qui fait part de décision des PATS de paralyser le système universitaire jusqu’à la tenue d’une rencontre avec le premier ministre.



« A partir d’aujourd’hui, nous n’échangerons plus avec Mary Teuw NIANE », a-t-il soutenu.



Pour rappel, l’intersyndicale exige la révision du statut des PATS, l’application de la mobilité entre les universités, l’effectivité des prêts DMC, la mise en place du centre de formation universitaire en plus de la revalorisation des grilles indemnitaires et salariales.



>>> Suivez les réactions de Masseck NGOM et d'Oumar KHOLE ...