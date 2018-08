​Visage hideux de l’école "MARMA" : les anciens élèves interpellent l’État (vidéo)

Des anciens élèves de l’école El Hadj Moctar Justin NDIAYE « MARMA » et parents d’élèves ont exprimé, samedi, leur crainte devant l’état de délabrement très avancé de cet établissement situé dans le faubourg de SOR. Plus de 1000 élèves fréquentent cette école aux toitures cassées, fenêtres et portes manquantes. Malgré son effectif pléthorique, elle ne compte que 18 salles de classe. Dans certaines, 70 écoliers y sont parfois entassés. Les risques d’affaissement plongent la communauté éducative de la zone dans une constante peur.