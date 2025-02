​Ziarra annuelle de l'institut Taysiroul Assir : L’œuvre et la vie de Serigne Mor DIOP NDAR ressuscitées

La 31e édition de la ziarra annuelle de l'institut Taysiroul Assir a été célébrée dimanche, marquée par une forte mobilisation de la communauté musulmane. Cet événement empreint de ferveur, est une initiative des élèves et anciens élèves de l’école soucieux d’exprimer leur reconnaissance envers leur maître, Serigne Mor DIOP NDAR (ra) et d’œuvrer pour la pérennisation de son héritage. Une occasion pour eux de rendre un vibrant hommage à un érudit dont l'influence transcende les générations.



« Cette institution forme en ce moment 1370 élèves étudiants sur plusieurs composantes de la science islamique », a renseigné Serigne Abdoulaye DIOP, porte-parole de la famille. Il a rappelé l'importance et la vitalité de l'institut, véritable phare de la connaissance islamique au Sénégal.



Des délégations de divers horizons ont pris part à la cérémonie officielle. Celle envoyée par le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha MBACKÉ a été remarquable. « Cette institution est un don de soi de son fondateur pour l’islam et la Oummah. C’est un bien commun et chaque musulman doit apporter sa contribution pour son rayonnement », a-t-il ajouté.



Aujourd’hui, l’institut est sous la direction de Serigne Ahmadoul Khayri DIOP qui a su prendre le relai avec détermination. Sous son égide, d'importants investissements ont été réalisés, témoignant d'un engagement fort pour hisser l'école vers de nouveaux sommets.