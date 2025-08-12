Sédhiou : un immeuble en construction s’effondre, un mort et plusieurs blessés
Un immeuble de trois étages en construction s’est effondré ce lundi 11 août à Sédhiou. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de quatre blessés. Selon des témoins, l’un des blessés serait toujours coincé sous les décombres. Les sapeurs-pompiers poursuivent les opérations pour extraire les victimes.
Les circonstances du drame demeurent pour l’instant inconnues. Les autorités locales annoncent qu’une enquête sera ouverte afin de déterminer les causes de l’incident.
Sédhiou : un immeuble en construction s’effondre, un mort et plusieurs blessés
Un immeuble de trois étages en construction s’est effondré ce lundi 11 août à Sédhiou. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de quatre blessés. Selon des témoins, l’un des blessés serait toujours coincé sous les décombres. Les sapeurs-pompiers poursuivent les opérations pour extraire les victimes.
Les circonstances du drame demeurent pour l’instant inconnues. Les autorités locales annoncent qu’une enquête sera ouverte afin de déterminer les causes de l’incident.