186 Sénégalais rapatriés de Libye ont atterri à l’AIBD

Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 avril 2025, un vol spécial transportant 186 Sénégalais expulsés de Libye a finalement atterri à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), peu après minuit, alors qu’il était initialement attendu à 20h. Ce décalage n’a pas entamé l’élan de solidarité prévu à leur arrivée.



Les ressortissants ont été accueillis et pris en charge dès leur descente d’avion par des représentants du Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) et de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Ces structures partenaires ont assuré leur encadrement, orientation et accompagnement dans les premières étapes de leur retour au pays.



Ce vol s’inscrit dans le cadre du programme de retour humanitaire volontaire, mis en œuvre pour venir en aide aux migrants sénégalais en situation de détresse à l’étranger, en particulier en Libye, pays où les conditions de détention et de vie des migrants sont souvent dénoncées par les ONG internationales.