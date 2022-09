3e mandat : Macky fait une promesse à Macron

Alors que des suspicions sur le 3eme mandat allaient bon train, le journaliste français a fait les révélations dans une série de publications parues sur son compte Twitter. A l’en croire, Macky Sall a décidé de ne pas déposer une troisième candidature.



« Le président Macky Sall s’est déjà entretenu avec son cabinet et les ministres d’états et cadre du parti. L’officialisation de la décision de ne pas briguer un autre mandat(respect de la constitution) est prévue dernier trimestre 2023. », a déclaré Gauthier Pasquet.



Avant d’ajouter, « Le président Macky Sall a rassuré le président Macron qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections et entend ‘laisser un héritage démocratique à son pays’. L’actuel premier ministre serait son choix favori pour le scrutin présidentiel dans 15 mois. »