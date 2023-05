8e édition des itinéraires artistiques : la qualité au rendez-vous. Le public séduit (vidéo)

​La huitième édition des Itinéraires Artistiques de Saint-Louis s’est ouverte hier par son traditionnel vernissage. Soixante-douze (72) œuvres de trente-trois (33) artistes dont certains venus de l’étranger sont accrochés sur les cimaises de la galerie du Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS). Des grandes figures de l’art ont marqué leur participation cette année à côté de jeunes talents saisis par l’invite à l’émulation que suscite cet événement marqué dans l'agenda culturel de la ville. Diverses thématiques sont explorées plongeant le public, séduit, dans les multiples facettes de la tradition africaine et sénégalaise. Au cours de l’exposition, des ateliers d’arts destinés aux élèves et aux étudiants, et des performances entre artistes participants seront organisés.