ABC : " les mêmes attitudes arrogantes et néfastes resurgissent chez nos dirigeants au niveau le plus élevé"

Mon cher frère,

Je profite de ces instants de répit que nous laisse la pause dominicale pour réagir à l’article de Cheikh Sidou SYLLA « ABC-MACKY:L’EFFET BOOMERANG D’UNE RUPTURE »dont le contenu a retenu ma meilleure attention.J’ai été tenté de faire un résumé de cet article en utilisant le chapeau que j’ai donné à mon texte « Un seul être vous manque »,mais même si je partage la plupart des points de vue développés dans ledit article,il me semble qu’il faut aller au delà et accepter que nous avons ici les signes évidents d’un réel problème de gouvernance!





Ce qui se passe sous nos yeux confirme peut-être ce que beaucoup de démocrates sincères redoutaient depuis l’aube de l’expérimentation de cette forme de gouvernance-à savoir que la démocratie n’est pas parfaite même si elle reste le système le moins mauvais pour régir notre « commun vouloir de vie commune »-pour ne pas dire notre fatalité à devoir vivre ensemble avec certes nos qualités individuelles et collectives,mais surtout nos tares et insuffisances!





Au soir du 25 Mars 2012,alors que dans la plupart des chaumières du Sénégal,on se laissait submerger par une frénésie euphorique,le texto(sous la forme d’une prière ou d’une simple mise en garde)que j’envoyais à certains de mes amis(parmi lesquels un bon nombre avait soutenu à fond celui qui allait devenir notre quatrième Président)était perçu par les moins lucides d’entre eux comme le soupir malvenu d’un rabat-joie!Pourtant,mes propos qui invitaient à la vigilance disaient simplement à peu près ceci: «Que Dieu nous préserve de nouvelles désillusions et de lendemains qui déchantent!Nous avions caressé tellement d’espoirs en 2000..... »





Malheureusement,à notre grand regret,l’histoire semble bégayer à nouveau!Nos mises en garde n’auront pas servi à grand chose.Les mêmes attitudes arrogantes et néfastes resurgissent chez nos dirigeants au niveau le plus élevé.Comme frappés d’amnésie,la plupart d’entre eux-et non des moindres-aux égos surdimensionnés,agissent avec une totale absence de discernement alors qu’ils ont la responsabilité de prendre dans divers domaines,des décisions majeures qui auront un impact non négligeable sur le devenir du pays que nous laisserons demain à nos enfants.Le devoir de tous les démocrates et patriotes sincères est de s’unir pour administrer l’antidote.





Ce dont nos pays ont le plus besoin en ce début de siècle et millénaire nouveaux,c’est de rompre définitivement avec les pratiques autocratiques du passé,en imposant par le biais d’une Société Civile debout,partout ,un véritable État de Droit et un Leadership réellement vertueux.