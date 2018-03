ADG recherche un (e) chef de zone pour le projet AjeSud basé à Ziguinchor.

Présentation de la structure





Aide au développement Gembloux – Coordination Afrique de L’Ouest (ADG-AO) est une ONG

belge présente au Sénégal depuis 2000. Elle met en oeuvre différents projets et programmes

notamment dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement, de la recherche et de

renforcement des capacités institutionnelles dans plus de 8 régions du Sénégal.

Le(la) chef de zone sera sous l’autorité du Coordinateur Régional ADG-Afrique de l’Ouest, sous

la supervision du chef de projet et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe ADG-siège,

ADG-AO et ses partenaires.



Contexte



L’ONG ADG a démarré au cours de l’année 2018 un projet d’« Accompagnement des jeunes

vers l’emploi au Sud du Sénégal (AjeSud) » sur financement de l’Union européenne. Le projet

AjeSud vise à faciliter l’accès au financement pour les jeunes auto-entrepreneurs et TPE, et

s’intègre dans le programme de l’Union Européenne « Développer l’Emploi au Sénégal » (DES).

Il est mis en oeuvre par le Gret en partenariat avec l’ONG belge ADG et le 3FPT (Fonds de

Financement de la Formation Professionnelle et Technique) et cible 5 zones (Tambacounda et

Kédougou pour le Sénégal Oriental, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda pour la Casamance). Sa durée

est de 36 mois.



Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :



(1) Mettre en place un cadre de concertation avec les partenaires de DES afin d’identifier

les besoins des publics cibles et contribuer à la pérennisation des services mis en place.

(2) Mettre en oeuvre des mécanismes d’accompagnement et d’insertion professionnelles

des jeunes auto entrepreneurs et des TPE adaptés et pérennes.

(3) Développer et offrir des mécanismes de financement adaptés aux jeunes auto

entrepreneurs et TPE.



Description de la fonction



Le/a chef de zone aura pour mission de proposer et de mettre en oeuvre les modalités

d’accompagnement financier et non financier des jeunes bénéficiaires du projet. Plus

particulièrement responsable de l’accompagnement non financier, il/elle sera en charge des

activités suivantes :



 Contribuer à la définition des grandes étapes du parcours d’accompagnement d’un

projet entrepreneurial et contribuer à la conception des outils d’accompagnement

(diagnostic socioprofessionnel, élaboration d’un projet d’entreprise, etc.) ;

 Identifier les formations techniques et entrepreneuriales qui seront dispensées aux

bénéficiaires du projet ;

 Proposer les modalités de sélection des opérateurs de services d’appui non financier

(définition des critères de sélection, recensement et screening des opérateurs,

établissement d’une liste restreinte; sélection et contractualisation) ;

 Elaborer un manuel de procédures destiné aux prestataires agréés (modalités et outils

d’accompagnement) ;

 Former les référents du projet chez les prestataires sélectionnés ;

 Contribuer à la sélection des jeunes bénéficiaires du projet (définition et mise en

oeuvre des critères de sélection) ;

 Appuyer le chef de projet dans la sélection des prestataires de services financiers et la

définition des produits/méthodologie de crédit ;

 Rapporter sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle sur le niveau

d’avancement des activités au chef de projet ;

 Contribuer avec le chef de projet à la production de textes et de supports dans le cadre

des actions de communication sur les activités et résultats du projet (radio, presse, site

internet, articles, communications à des séminaires…) ;

 Appuyer le chef de projet dans la mise en place du comité de concertation et le suivi

des recommandations issues de ce cadre.



Profil



Le(la) candidat(e) doit disposer des qualifications et compétences suivantes :

 De formation supérieure (au moins Bac+4) en économie, ingénierie sociale et/ou

gestion de projet de développement ;

 Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle et/ou le

pilotage de dispositifs d’appui à l’insertion professionnelle ;

 Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), de logiciels de base de données

(Access ou équivalent), et logiciels SIG ;

 Excellentes compétences en communication orale et écrite (français), en particulier

dans la rédaction de rapports d’activités ;

 Fortes capacités d’analyse et de synthèse ;

Autonomie, rigueur et sens de l’organisation



Aptitudes personnelles :



 Prise d’initiative

 Autonomie

 Qualités rédactionnelles

 Créativité

 Aisance relationnelle

 Réactivité et disponibilité



Conditions et durée



• Poste basé à Ziguinchor pour une durée de 34 mois. Prévoir des déplacements

réguliers sur les 5 zones du projet

• Démarrage prévisionnel : avril 2018

• Salaire selon grille salariale d’ADG prenant en compte l’expérience antérieure

• Contrat de droit sénégalaise de 24 mois renouvelable



Contact



Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leurs CV, lettre de motivation et références par

email au plus tard le 5 avril 2018 à l’adresse suivante : senegal@ong-adg.be, en indiquant

« Chef de zone Ajesud » dans le titre du mail.