Adoption de la transition énergétique : un activiste appelle à renforcer le " changement de paradigme" en cours.

Le coordonnateur du projet Genre et Transition énergétique de Saint-Louis s’est réjoui des actions menées par le Gouvernement en vue de diversifier les sources d’énergies. « L’État est en train de matérialiser son option de réduire l’usage des hydrocarbures. Nous avons vu l’installation de centrales solaires à Bokho, à Sakal et à Taiba Ndiaye », a déclaré Pape Bara BADIANE.



Il a déploré la prédominance faite sur l’exploitation du gaz découvert au détriment des énergies fossiles en appelant l’opinion à suivre le changement de paradigme en cours.



« Demain, si le pétrole s’épuise. Tous les pays seront confrontés à d’énormes problèmes. Les Allemandsont compris très tôt compris l’importance de la transition énergétique ont très compris cela. Ils sont, aujourd’hui, en avance sur le développement du solaire et l’éolienne ».



M. BADIANE s’exprimait en marge d’un atelier de renforcer les capacités des femmes et des jeunes sur la transition énergétique organisé par l’antenne régionale de la coalition « Publiez Ce que vous payez ».



