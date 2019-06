Article n°25958

Abdoul Mbaye serait-il prêt à mettre la main sur le Coran pour clamer que les accusations portées sur Aliou Sall son vraies? Sa réponse est catégorique: "non". Joint au téléphone par Seneweb, le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le Travail (Act) estime que le "Coran n'est pas un jouet que nous pouvons utiliser à tord et à travers".



Il estime que les personnes "suspectées doivent tout simplement aller devant la justice et non se mettre à jurer main sur le coran". Qu'il s'agisse de lui, d'Aliou Sall ou de Macky Sall.



Abdoul Mbaye ajoute également que c'est "trop facile de démissionner et ensuite clamer son innocence". Ainsi, il appelle à l'éclatement de la vérité car, pour lui, "Aliou Sall est un petit courtier qui n'a aucun pouvoir. Toute cette mise en scène est juste une stratégie pour cacher l'identité de ceux qui sont réellement derrière lui", dit-il