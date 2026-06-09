Assemblée nationale : Alioune Tine qualifie "d'erreur stratégique" le choix d'Ousmane Sonko

Le fondateur du think tank Afrikajom Center, Alioune Tine, a qualifié lundi d'« erreur stratégique » le choix d’Ousmane Sonko d'occuper la présidence de l’Assemblée nationale, estimant que cette fonction n'apporte aucune plus-value politique au leader de Pastef en vue de ses ambitions présidentielles pour 2029.





Invité de l'émission politique « Tolluwaay » sur Seneweb, il a analysé la nouvelle configuration de l'appareil d'État. Tout en réfutant la thèse d'un divorce politique entre le Premier ministre sortant Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye — évoquant plutôt un manque d'entente conjoncturel —, M. Tine a regretté le remplacement d’El Malick Ndiaye au perchoir.





Selon lui,ce dernier incarnait parfaitement la fonction parlementaire et répondait aux attentes citoyennes.





Alioune Tine a soutenu qu'Ousmane Sonko, fort d'une majorité de députés acquis à sa cause, aurait dû s'écarter temporairement de la gestion institutionnelle après son départ de la Primature pour se consacrer exclusivement à la structuration de son parti.





Cette posture d'arbitre, combinée à une direction de l'Assemblée nationale à distance, aurait constitué un meilleur tremplin pour l'échéance présidentielle de 2029, plutôt que de s'exposer directement aux tensions de l'hémicycle.





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