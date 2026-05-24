Assemblée nationale : Élection du nouveau Président fixée au mardi 26 mai. La voie s'ouvre pour Ousmane Sonko ?

À la suite de la réunion d'urgence de la Conférence des Présidents tenue ce dimanche 24 mai 2026, l'Assemblée nationale du Sénégal a officiellement retenu la date du mardi 26 mai 2026 pour procéder à l’élection de son nouveau Président. Cette décision accélérée intervient quelques heures seulement après la démission surprise d'El Malick Ndiaye de la tête de l'Hémicycle, ouvrant ainsi la voie à une restructuration majeure du pouvoir législatif.





Un calendrier électoral accéléré à la Chambre

Convoquée à 16 heures dans la foulée de la réunion du Bureau de l'Assemblée, la Conférence des Présidents — qui rassemble les présidents de groupes parlementaires et de commissions — a validé le chronogramme d'urgence pour pallier la vacance immédiate du perchoir. Les députés des différentes coalitions sont appelés à se réunir en séance plénière dès ce mardi pour élire la deuxième personnalité de l'État, garantissant ainsi la continuité institutionnelle de la 15e législature.





La trajectoire parlementaire balisée pour Ousmane Sonko

Cette date du 26 mai cristallise toutes les attentions politiques, car elle coïncide avec le processus de réintégration d'Ousmane Sonko au sein de la représentation nationale. Confirmé par les archives de la séance inaugurale et par la passation de siège annoncée par son suppléant Ismaïla Wone, le statut de député de l'ancien Premier ministre est pleinement réactivé après la fin de ses fonctions à la Primature.



L'agencement de ce calendrier parlementaire semble baliser le chemin pour l'installation d'Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale. Ce retour stratégique au cœur du pouvoir législatif permettrait à la formation majoritaire de réorganiser sa direction politique et de stabiliser la majorité parlementaire face aux récentes mutations de l'Exécutif.





MS/NDARINFO





